ناقد فني يثير الجدل حول عدم انجاب سمير صبري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 29 - مايو - 2022 4:56 مساءً

أثار الناقد الفني طارق الشناوي، الجدل بعد تصريح عن الفنان سمير صبري التي تتعلق بإنجابه.

وقال طارق الشناوي، في تصريحات تلفزيونية، عن إنجاب سمير صبري، قائلا: “في وصية الفنان سمير صبري المعلنة مقالش إن الميراث لولاده أو ابنه وقال إنه لولاد أخته فلو هو عنده فعلا ولد كان هيذكره في الوصية لأن ده ابنه الوحيد، وده اللي خلاني أقول إن سمير لم ينجب ممكن يكون اتجوز بس ما أنجبش حتى لو سمير قالها في البرامج ممكن يكون كان بيتخيل وهو قاعد”.

وأكد الشناوي، أن هذا الكلام هو توقعاته الخاصة، وابن سمير صبري إذا كان موجودا بالفعل فمن الطبيعي كان يتحدث بعد وفاة والده، وأكد أنه يتصور أن زواجه بالفعل صحيحا ولكن فيما يخص ابنه فهذه مسألة يشك فيها لأنه في الوصية لم يذكر اسمه.

وأوضح أنه إذا كان سمير لديه ابن لعرف المخرج محمد ترك الذي أوصاه الفنان الراحل بأن يغسله بعد الوفاة لأنه أقرب الأشخاص إليه داخل مصر، ولكنه لم يتطرق إطلاقا إلى مسألة نجل سمير.

كان عيد نور الدين المساعد الشخصي للفنان سمير صبري كشف عن اللحظات الأخيرة في حياته، وأكد أنه عمل معه طيلة 25 عامًا شاهد خلالها العديد من المواقف الإنسانية للفنان الراحل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “قبل فجر الجمعة بنصف ساعة طلب الراحل سمير صبرى النظارة الخاصة به والمصحف وأخذ يقرأ القرآن ثم توضأ وصلى الفجر، ثم قرأ القرآن مرة أخرى، ثم فتحت له التليفزيون وفى السابعة صباحا طلب منى إعداد كوب من الينسون وشربه”.

وتابع: “فى السابعة والنصف صباحا خلد الراحل سمير صبرى إلى النوم وفى التاسعة والنصف صباحا اتصل على هاتفه المنتج صفوت غطاس ولكننى رددت عليه وأخبرته بأن الأستاذ نائم، بعد ذلك لاحظت انقلاب الفنان الراحل وهو نائم ناحية القبلة وذهبت لإيقاظه ولكنه لم يرد، وأسرعت بإحضار طبيب الفندق الذي كان يقيم فيه الفنان الراحل ليخبرني بوفاته”.