مي عمر تتصدر “تريند مصر”.. ما القصة؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 46 دقيقة

تصدر اسم الفنانة المصرية مي عمر محركات البحث في مصر، بعد مقابلة تلفزيونية على قناة mbc مصر.

وحلّت الفنانة المصرية ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر، وتحدثت عن مشاركتها في موسم رمضان 2022 بمسلسل رانيا وسكينة.

وقال مي عمر إنها تحاول دائمًا تنويع أدوارها، مؤكدة أن شخصيتها في “رانيا وسكينة” مختلفة عن كل أدوارها السابقة، ووجدت نفسها في دور “رانيا”، مشيرة إلى أنه لو تبادلت الدور مع الفنانة روبي – التي شاركتها في العمل- فسيتقبلها الجمهور أيضًا. مستطردة: “المسلسل لايت ولكن تصويره متعب ويشبه لحد كبير بكيزة وزغلول”.

وكشفت مي عمر عن سبب رفض روبي دخول مقبرة في أحداث المسلسل، قائلة: “روبي قالت يا بنتي إنت مش فاهمة، ممنوع الستات تنزل المقابر، ممكن حاجة تلبسنا”.

وتابعت: “صورنا جزءا من المشهد في ديكور مقبرة، لكن في لقطة نزولنا على السلم أمسكت روبي من يدها وجذبتها حتى نهاية السلم”.

وكشفت عن علاقتها بالفنانة روبي، قائلة: “كان لقائي الأول مع روبي من خلال هذا المسلسل، وخرجنا منه أصدقاء وهي إنسانة جميلة وطيبة وخفيفة الظل، وتوقع الكثيرون أن وجود بطلتين سيهدد نجاح المسلسل، وهذا لم يحدث وكانت الكواليس لطيفة للغاية”.

وأكدت أنها لا تهتم بتصدر البطل الرجل للأعمال التي تشارك بها، وما يهمها هو هل الدور يضيف شيئا لها أم لا.

وأضافت: “كان نفسي أمثل قدام عادل إمام وحصل، وفي ممثلين كثير بحبهم ونفسي أمثل قدامهم، كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وأحمد عز”.

وردا على سؤال عن الدور الذي تتمنى تقديمه في المستقبل قالت: “أتمنى المشاركة في عمل تاريخي ولا أقصد شخصية محددة”.