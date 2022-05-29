بالصورة.. “grey” اغرب “بودينغ” في اليابان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

رغم الشبه الذي يجمع بينها وبين الجيبس، اشتهرت حلوى غريبة في العاصمة اليابانية طوكيو، تحمل اسم grey والتي يقدمها مطعم Opuses.

وحسبما ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية على الرغم من مظهره الذي يشبه بقايا حطام الجدران، إلا أن بودينغ “Grey ” الخاص بالمطعم الذي تبلغ تكلفته (1500 ين ياباني) أصبح الحلوى الأكثر شعبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وهو الأمر الذي أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مذاقه اللذيذ.

ونشر العديد من المستخدمين تقييماتهم للحلوى بعد زيارتهم للمطعم الياباني، كتب أحدهم قائلاً: تبدو الحلوى جامدة من مظهرها الخارجي “لكن” في الواقع فإنها تذوب داخل الفم وهي لذيذة جداً.

فيما يستمتع المطعم بهذه الدعاية التي تصف حلواه الشهيرة بالجبس أو مخلفات البناء وفقا لتصريحات المسئولين .