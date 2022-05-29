اغتيال فنان عربي شهير أمام منزله

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 03:54 مساءً - شهدت مدينة صبراتة غرب ليبيا يوم أمس السبت اغتيال المطرب الليبي ” أحمد بحور ” أمام منزله على يد مجموعة من المسلحين المجهولين .
وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن المسلحين قاموا بإطلاق رصاصات قاتلة من بينها رصاصة في الرأس على أحمد بحور بعد صعوده إلى سيارته .
وهو ما أودى بحياته على الفور حيث لفظ الفنان الليبي أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى المدينة ليتم إسعافه .
وعرف الراحل أحمد بحور بمواقفه الداعمة للجيش الليبي من خلال أغانيه التي أشاد من خلالها بمعاركه ضد الإرهاب .
فيما وجهّ الليبيون أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش بالتورط في الجريمة خاصة بعد رصد تحركات علنية لعدد من عناصره في الفترة الأخيرة بمدينة صبراتة .
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