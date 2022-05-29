” فولة واتقسمت نصين ” .. شقيق عمرو يوسف يخطف أنظار المتابعين في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 03:54 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ل” علي يوسف ” الشقيق الأصغر للفنان المصري ” عمرو يوسف ” في أحدث ظهور له بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده .

فنشر الفنان عمرو يوسف صورة تجمعه بشقيقه علي يهنئه من خلالها بعيد ميلاده من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام .. وكتب في تعليقه عليها : ” عيد ميلاد سعيد ” .

كما نشرت زوجة عمرو يوسف الفنانة السورية ” كندة علوش ” صورة تجمعها بزوجها وشقيقه علي يوسف وأرفقتها بتعليق لمعايدة الأخير .

فكتبت قائلة : ” عيد ميلاد سعيد علوشي .. الرجل الصغير صاحب قلب من ذهب .. أحبك وأتمنى لك تحقيق كل أحلامك ” .

وخطف علي يوسف أنظار المتابعين على السوشيال ميديا بوسامته وطول قامته وبوجه الشبه الكبير بينه وبين شقيقه الفنان عمرو يوسف في ملامحهما .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” الاتنين شبه بعض جدا ” و ” فولة واتقسمت نصين ” و ” هو ده حقيقي أخو عمرو يوسف ولا دي أوهام ” .