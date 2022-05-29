كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 03:54 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ل” علي يوسف ” الشقيق الأصغر للفنان المصري ” عمرو يوسف ” في أحدث ظهور له بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده .
فنشر الفنان عمرو يوسف صورة تجمعه بشقيقه علي يهنئه من خلالها بعيد ميلاده من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام .. وكتب في تعليقه عليها : ” عيد ميلاد سعيد ” .
كما نشرت زوجة عمرو يوسف الفنانة السورية ” كندة علوش ” صورة تجمعها بزوجها وشقيقه علي يوسف وأرفقتها بتعليق لمعايدة الأخير .
فكتبت قائلة : ” عيد ميلاد سعيد علوشي .. الرجل الصغير صاحب قلب من ذهب .. أحبك وأتمنى لك تحقيق كل أحلامك ” .
وخطف علي يوسف أنظار المتابعين على السوشيال ميديا بوسامته وطول قامته وبوجه الشبه الكبير بينه وبين شقيقه الفنان عمرو يوسف في ملامحهما .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” الاتنين شبه بعض جدا ” و ” فولة واتقسمت نصين ” و ” هو ده حقيقي أخو عمرو يوسف ولا دي أوهام ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” فولة واتقسمت نصين ” .. شقيق عمرو يوسف يخطف أنظار المتابعين في أحدث ظهور له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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