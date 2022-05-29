شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المصرية للفنون بروما تنظم أول تعاون مع كونسرفتوار سانتا الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف احتفالية فنية جاءت كأول تعاون مع كونسرفتوار سانتا شيشيليا بروما وتضمنت مقتطفات من أهم الأوبرات العالمية كان منها ريجوليتو، الحفل التنكرى، عايدة، لاترافياتا، وغيرها بمشاركة التينور المصري عمرو طلعت عضو جائزة الدولة للإبداع الفني وسبقها فيلم تسجيلى من إنتاج الأكاديمية تناول الطرز المعمارية لأهم القصور الملكية بمصر منها عابدين، القبة، الجزيرة ومحمد علي بالمنيل تلاه محاضرة للمعمارية الايطالية چوليا اجروسي عن أعمال الترميم بقصر محمد على بشبرا والذي يتم افتتاحه قريبًا.

قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن مصر وإيطاليا من أعرق الدول التى شكلت الفنون والثقافة ضلعا مهما فى حضارتها، وأضافت أن التعاون بين الأكاديمية المصرية للفنون بروما وكونسرفتوار سانتا شيشيليا الذى يعد أحد أقدم وأهم المعاهد الإيطالية المتخصصة يأتى فى إطار جهود تعزيز الشراكة مع المؤسسات الثقافية الإيطالية، مشيرة إلى أهمية تبادل الفعاليات الفكرية والفنية بين البلدين والذى يلقى الضوء على ملامح الحراك الإبداعى فى المجتمعين.

شهد الاحتفالية الوزير مفوض ناجي غابة القائم بأعمال السفير المصري بإيطاليا وعدد كبير من الدبلوماسيين المصريين والعرب والأجانب والمستشارين الثقافيين ومديري الأكاديميات الفنية المناظرة بروما وأبناء الجالية المصرية وعدد كبير من الجمهور الإيطالي والذين أبدوا إعجابهم بأداء الفنانين المشاركين الذين ييستكملون دراستهم بكونسرفتوار سانتا شيشيليا ويمثلون العديد من دول العالم منها إيطاليا، اليابان، الصين، كوريا، كوسوڤو، ألمانيا وغيرها.