في تصريح مثير للجدل .. سلاف فواخرجي : ” شفت كل الأنبياء في منامي “

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 02:43 مساءً - خرجت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافتها ببرنامج (كتاب الشهرة) في حلقة مساء أمس السبت .

حيث كشفت سلاف فواخرجي عن رؤيتها لجميع الأنبياء في منامها وعن رؤى تحمل لها الكثير من الرسائل والمعاني .

فقالت : ” أنا حدا كتير بيعيش أحلام ليلية معينة وبشوف رؤى كتير وبشوف أنبياء .. شفت كل الأنبياء وشفت لحظات غريبة بحياتي ” .

وأضافت سلاف متحدثة عن روية رأتها في منامها منذ فترة : ” شفت منام من فترة الست رقية إنه كأنه هيك عم بتناديني لحتى اروح لعندها .. واتنكرت ورحت أنا وصديقتي على الجامع ” .

وتعرضت سلاف فواخرجي لانتقادات من جانب بعض المتابعين على خلفية تلك التصريحات والتي لم تقل حدة عن تلك التي تعرضت لها بعد إنكارها لوجود نار في الآخرة لأن الله رحيم ولا يعذب خلقه .