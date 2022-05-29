شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل الملكة نازلى.. أعمال تناولت والدة الملك فاروق ما بين السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ29 من مايو مع ذكرى رحيل الملكة نازلى، والتي تعتبر واحدة من اشهر السيدات التي مرت في التاريخ المصري، سواء لما روي عنها من مواقف عديدة، بالإضافة لكونها تواجدت في مرحلة صعبة للغاية، فهي والدة الملك فاروق، الذى يعد آخر ملوك مصر من أسرة محمد على، والذى شهد نهاية عهده ثورة فى يوليو 52، ما جعلها مادة خصبة للتناول من قبل الدراما أو السينما، حيث مر عليها عدة أعمال على الهامش في حين حرصت أعمال أخرى على التعمق فيها أكثر.



الملكة نازلى فى صورة اخرى

امرأة هزت عرش مصر

أنتج الفيلم عام 1995، وجسدت الفنانة عواطف حسين خلال أحداث الفيلم شخصية الملكة نازلى، وبالرغم من أن دورها لم يكن كبيرا، إلا أنه ركز على إظهار انتقادها لتصرفات زوجة ابنها الملكة فريدة، والفيلم بطولة نادية الجندى وفاروق الفيشاوى، قصة رشاد كامل، إخراج نادر جلال.



الملكة نازلى