أحمد حلمي يكشف كيفية تعاطيه مع التعليقات السلبية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 08:47 صباحاً - كشف الفنان أحمد حلمي عن طريقته في التعامل مع الانتقادات والتعليقات السلبية وذلك خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، من تقديم راندا جبر عبر قناة “دبي”.

وقال أحمد حلمي: أتفهم جيدا النقد الذي يكون سببه الحب وخوفا على مصلحتي، وأتعامل معه أنه نصيحة مضيفا “مباخدش النقد على صدري وابتدي أعلق على شماعات تانية”.

وأكمل متحدثا عن النقد السلبي: لا ألتفت للانتقادات السيئة التي لا هدف لها إلا هدم الفنان، هناك نقد سلبي قد يكون نابع عن حب الشخص لي ولكنه يعبر عنه بطريقة مختلفة، مثل ما يحدث عندما يتوه طفل من والده وعندما يجده يضربه، هو ضربه خوفا عليه وحبا فيه.

وأكمل: لا اتأثر بالانتقادات السلبية الهدامة ولا ألتفت لها، أنا التمس الأعذار للناس وضد نظرية المؤامرة والمقياس النهائي لي هو الشارع ورأي الجمهور.