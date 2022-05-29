شيرين تعلق لاول مرة على أنباء عودتها الى حسام حبيب في السر.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 08:47 صباحاً - *علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لاول مرة على أنباء عودتها للفنان حسام حبيب، وذلك من خلال ردها على أسئلة من متابعيها على حسابها في إنستجرام.

ونفت شيرين من خلال أجوبتها على أسئلة جمهورها ان تكون قد عادت الى حسام حبيب حيث قالت ردا على سؤال “أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول”.

بينما كتبت إحدى المتابعات لشيرين “إنت رجعتي لحسام وحامل ومش عايزة تقولي بتعملي دعاية للألبوم بتاعك وأنا مصدومة فيكي”، وهو ما علقت عليه قائلة : “يا بسمة ربنا يهديكي أنا ليه أعمل كل دا في السر”.

وتطرقت أسئلة الجمهور إلى أعمالها وحفلاتها في الفترة المقبلة لتوضح شيرين أنها ستطرح عددا من الأغاني المنفردة حيث كشفت أن حفلها القادم في مصر سيكون في شهر أغسطس المقبل، كما تستعد لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج.

وسأل أحد المتابعين شيرين “ممكن تتجوزي تاني؟” لتجيب عليه قائلة : “في الوقت اللي بتسأل فيه ده أكيد هقول لأ”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد البلاغ الذي تقدمت به ضده بالتعدي عليها وعلى ابنتيها بالسباب والشتائم.

وقررت النيابة في الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري منتهي الترخيص وتهديد طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب والتعدي عليها وابنتيها بالسب والشتم.

وطالبت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح المضبوط، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، كما أمرت بالاستماع لأقول شيرين عبد الوهاب، لكشف تفاصيل الواقعة.

وفجر جميل سعيد، المحامي بالنقض، محامي حسام حبيب مفاجأة في الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها شيرين عبد الوهاب، وقال خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” إنها لا تزال على ذمته.