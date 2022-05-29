ناهد السباعي تخطف الانظار بإطلالة جريئة بالمايوه

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 08:47 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية ناهد السباعي أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها حيث شاركت صورا جديدة لها أثناء قضاء أجازتها الصيفية على أحد الشواطئ.

وظهرت ناهد السباعي في الصور مرتدية المايوه عبر خاصية ستوري عبر حسابها على انستجرام، وقد أثارت الصور جدلًا واسعًا بسبب الجرأة في هذه الاطلالة الأمر الذي وضعها في حالة من الهجوم.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل “منورة بأهلها”، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم “ماكو”، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.