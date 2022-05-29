أحداث مشوقة يكشفها برومو “بيروت 303”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 08:47 صباحاً - طرح المخرج ​إيلي السمعان​ الاعلان الدعائي لمسلسل “بيروت 303” الذي يتألف من 15 حلقة والمنتظر عرضه قريبا عبر منصة شاهد.

المسلسل مقتبس عن قصة حقيقية، ويكشف مجموعة حقائق غير متوقعة وغامضة بعد سقوط طائرة ركاب في البحر قادمة من اسطنبول إلى بيروت تحت عنوان رحلة بيروت 303.



فبعد اختفاء بعض الركاب نحن أمام سلسلة من الأحداث المفاجأة والغامضة لأبطال العمل والمشوّقة للمُشاهد.

المسلسل بطولة الممثلين ​عابد فهد​، ​سلافة معمار​، ​معتصم النهار​، ​نادين الراسي​، ​جيري غزال​، ​مجدي مشموشي​، ​رنين مطر​ وغيرهم وكتابة المؤلف ​سيف رضا حامد​ واخراج إيلي السمعان.