شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلاً غنائيًا فى دار الأوبرا المصرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح اليوم الأحد حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الساعة الثامنة، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وأحيًا مدحت صالح مؤخرًا حفلاً غنائيًا فى أولى أيام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذي أقيم فى محافظة الشرقية فى دورته الأولى وقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه، منها "النور مكانه في القلوب"، "بحلم على قدي"، "اشتقنا لزمان"، "يتقال"، "زي المليونيرات"، “ماشي"، "في ضلها"، بالإضافة إلى غنائه أغنية "وحشونا الحبايب" للراحل محمد فوزي وأغنية "3 سلامات" للراحل محمد قنديل.

وافتتح مدحت صالح حفله في المهرجان بأغنية "برمى السلام على بلدنا الحلوة" وسط هتاف كبير من الجمهور، وعلق قائلا: بحبكم، كما وجه صالح التحية لجميع الحاضرين وكل من وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمايسترو عمرو سليم.

وكانت آخر حفلات مدحت صالح في دار الأوبرا، خلال شهر رمضان الماضى ضمن برنامج السهرات الرمضانية التي تقيمها دار الأوبرا المصرية، بقيادة الدكتور مجدي صابر، وجاء هذا العمل بعد مشاركته في مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في دورته الأولى الذى أقيم في مدينة سوهاج بحفل كبير بقيادة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.