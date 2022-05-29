شكرا لقرائتكم خبر عن نادى سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم الفرنسى "الليل مكاننا".. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي سينما البحر المتوسط، عروضه في السابعة من مساء الإثنين المقبل، بعرض الفيلم الفرنسي "الليل مكاننا" في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وكان الفيلم قد شارك في المسابقة الرسمية للدورة السابعة والثلاثين الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

"الليل مكاننا" هو فيلم فرنسي إنتاج 2021، واسمه بالإنجليزية Night Is Our Space، من إخراج ماتيلد ويرجانز، سامويل هرقل، وبطولة ماتيلد ويرجانز، سامويل هرقل، فالانتاين ساديتش، مايكل سريمادس، كاتل جان، بنوي موريرا دا سيلفا، ماريان موروي.

ويروي الفيلم قصة رومى وهي ليست بطلة عادية فى لعبة تنس الطاولة، ولكنها غير مرئية، مثل جميع من حولها، ففى عالمها، يفتقر الناس إلى المظهر الجسدي، ويرتدون جميعاً نفس القناع، ولا يتخيل أحد منهم ماذا سيحدث عند عبور الجسر إلى الجانب الآخر الجانب المرئي ومن هنا تبدأ الأحداث.

ويراعى أثناء عرض الفيلم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط تديره الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، وتقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية برئاسة الناقد الأمير أباظة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ويشارك في إعداده محمد جلال، وتقام عروضه آخر يوم اثنين من كل شهر.