شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استضافتها مؤخرًا.. الين تسترجع ذكريات حوارها مع جينيفر أنيستون قبل 19 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الممثلة جينيفر أنيستون ضيفة على برنامج المذيعة الين مؤخرًا خلال لقاء تناقل تصريحاته العديد من الصحف والمواقع لما له من أهمية كبيرة كونه من اهم البرامج الحوارية التي تستضيف النجوم والمشاهير حول العالم، إلا أن متابعي البرنامج اهتموا بأمر آخر سلطت عليه المذيعة الين الضوء خلال البرنامج.

وهو يتمثل في كون تلك الاستضافة تأتى بعد 19 عامًا بالتحديد على اول استضافة لـ الين للممثلة جينيفر انيستون في برنامجها، مما يعكس علاقتهما الوطيدة الممتدة إلى سنوات، وهو ما ظهر جلياً خلال اللقاء إذ حرصت الين على بدء الحلقة من خلال صور قديمة لهما معًا في اللقاء الذى جمعهما بعد نهاية حلقات المسلسل الشهير friends.



انيستون والين فى حوار مر عليه 19 عام

وكانت الممثلة العالمية جينيفير أنيستون كشفت مؤخراً عن معاناتها من الأرق ومشاكل في النوم لعقود من الزمن، واعترفت بأنها غالبًا ما تخشى عدم قدرتها على النوم، مما يسبب التوتر لها في الليل.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ظلت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا تعاني من اضطرابات في النوم منذ عقدين من الزمن، وقالت في حديث لمجلة people إنها غالبًا ما تنتابها مشاعر قلق من أنها لن تستطيع أن تغفو.



جينيفر والين فى حوارها مؤخراً

وأوضحت نجمة هوليود إلى أنّ هذه المشكلة بدأت في بداية عمر الثلاثين أو حتى قبل ذلك، قائلة: "لا نلاحظ تأثيرات قلة النوم عندما نكون شبابا لأننا نكون أقوياء لا نُقهر"، مضيفة "بدأت المشكلة كشيء تقبلته وتعايشت معه، لكن فجأة تدرك تأثيرات قلة النوم وكيف تؤثر سلبا على يومك وعملك ووظائف الدماغ والجسم".