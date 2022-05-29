كيد النساء.. هيفاء وهبي تفاجئ الجميع بأول تعليق لها بعد طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة.. لن تصدق ماذا فعلت!

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 05:51 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيرة متابعيها، بعد ظهورها بإطلالة تحمل نقشة «التايجر»، لأكثر من مرة، في فترات متقاربة، خاصة بعد انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عن الفنانة ياسمين صبري، في الأيام الماضية،

لاسيما وأن «هيفاء» كانت زوجة «أبو هشيمة» قبل «ياسمين»، وهي أول زوجة له ترتدي اللون التايجر في صورة تجمعهما، وكانت المفارقة بعد ذلك في أن «صبري» عندما تزوجت منه ارتدت نفس الطباعة، مما جعل الجمهور يتكهن وقتها أن رجل الأعمال يفضل هذا اللون.

ونشرت «هيفاء» بالأمس، صورة وهي ترتدي «بلوزة» بنقشة التايجر، نشرتها لجمهورها، وعلّقت «أحلى شيء راحة البال»، مما جعلها مثار تساؤلات وتكهنات جمهورها، بسبب انفصال طليقها.

يُشار إلى أنه بعد إنفصال الثنائي، ظهرت العديد من الفنانات ترتدين التايجر، ولكن كان الغريب هو ظهور «هيفاء» المتكرر بنفس النقشة، ليتساءل الجمهور عن سبب ذلك، فبدأت إطلالات هيفاء وهبي بـ التايجر، منذ 5 أيام عندما أطلّت على جمهورها، وهي ممسكة بحقيبة يد بنقشة التايجر، وأسورة بنفس اللون، في جلسة تصوير تحدّث عنها الجمهور.

طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري انفصلت مؤخرًا عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وكانت مصادر قد رجحت أن سبب الإنفصال المفاجئ، كان في اختلاف الثنائي على بعض التفاصيل متعلقة بخطط ياسمين القادمة في العمل والإنجاب. وهو ما رفضه أبو هشيمة، فوقع الطلاق.

كما جاءت تكهنات أخرى من الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، حيث أدلى بأسرارًا غير متوقعة ومثيرة للجدل عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسبب طلاقه وخيـانته لياسمين مع شابة أجنبية تدعى مورينا تاراكو تبلغ من العمر 29 عامًا.

وأكد باسيل في بث مباشر عبر صفحته على إنستجرام أن الفتاة الجديدة التي دخلت في حياة رجل الأعمال المصري هي من الجنسية الأجنبية، نافيًـا ارتباطه بالفنانة المصرية مي عز الدين كما تردد، وجاء اعترافات باسيل عن الحياة العاطفية الخاصة لأبو هشيمة المثيـرة للجدل بعد الحديث عن خيـانته لياسمين وتلاها تأكيد انفصـاله عنها مقابل تنـازلها عن كامل مستحقاتها.

هيفاء وهبي تشوّق جمهورها لفيلمها الجديد «أشباح أورروبا»

من ناحية أخرى، شاركت هيفاء وهبى متابعيها على موقع “فيسبوك” بعدة صور لها اثناء تواجدها فى فرنسا وتحديدًا العاصمة باريس، ظهرت فيها بإطلالة باللون الأسود، وما أن نشرت الصور حتي تفاعل بها متابعوها بصورة كبيرة خلال التعليقات ما بين من أثني على الإطلالة أو سألها خلال التعليقات حول موعد طرح فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” والذى تأجل موعد طرحه بعدما كان مقرر أن يطرح خلال موسم عيد الفطر.

وكان صناع فيلم “أشباح أوروبا” بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى، أجلوا طرحه في دور العرض السينمائى لموعد آخر، حيث خرج من المنافسة على شباك النتذاكر في اللحظات الأخيرة دون الإفصاح عن موعد جديد لطرحه في دور العرض.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.

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