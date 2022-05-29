شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تجيب عن أصعب 4 أسئلة لجمهورها.. تعرف على ردودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اختفاء أيام طويلة، ومنذ اشتعال أزمتها مع المطرب حسام حبيب من جديد، ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب لترد على العديد من التساؤلات للمرة الأولى، التى وجها لها الجمهور عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام، ومن الأسئلة التى وجهت لها "انتى حقيقى رجعتى لحسام؟، لترد شيرين قائلة:"أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول".

ومن الأسئلة التى وجهت لشيرين أيضا، وحرصت على الرد عليها الآتى:

يعنى إيه راجل؟، لترد شيرين قائلة :"راجل هو اللى تحسيه وهو فى حضنك ابنك، واللى تحسيه وأنتى خايفة أبوكى، واللى تحسيه فى الدنيا هو الدهر والسند.

أنتى رجعتى لحسام وحامل، ومش عايزة تقولى بتعملى دعاية للألبوم بتاعك أنا مصدومة فيكى؟

لترد شيرين قائلة: "يا بسمة ربنا يهديكى، أنا ليه أعمل كل ده فى السر".

ممكن تتجوزى تانى؟

فى الوقت اللى بتسأل فيه ده أكيد هقول لأ.

كانت أزمة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب تجددت مرة أخرى خلال الأسبوع الماضى، ووصل الأمر إلى قسم الشرطة، خاصة بعد القبض على الأخير وهو يحمل سلاح منتهى الترخيص.

وكانت هناك تطورات سريعة ومتقلبة شهدتها قصة النجمة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب بعد إخلاء سبيله قبل عدة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بسب وقذف الفنانة شيرين وحيازة سلاح نارى برخصة منتهية بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وستمثل شيرين أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقوالها خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهتها بما جاء فى أقوال حسام حبيب.