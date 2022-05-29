شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عن نبأ عودتها لـ حسام حبيب: أساس الجواز والطلاق الإشهار ولو رجعت هقول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة شيرين عبد الوهاب على أنباء عودتها للمطرب حسام حبيب خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أجابت شيرين على أحد أسئلة متابعيها خلال خاصية "الاستورى" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول".

وأحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا كبيرا فى أبو ظبي، مؤخراً، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالا خاصًا، وتفاعل مع أغنياتها طوال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التي حققت ملايين المشاهدات وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان، وهو الحفل الذي يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.