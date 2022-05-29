شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصيب هشام سليم بمرض السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدل كبير أثير بعد نشر أخبار عن إصابة الفنان هشام سليم بمرض السرطان، ما بين مؤكد للخبر ونافٍ له، وسط التزام النجم البالغ من العمر 64 عاما الصمت دون أن يصرح رسميا بإصابته بالمرض، ونأيه عن التصريح لأى وسيلة إعلامية داخل مصر أو خارجها، مما جعل الكثير يتساءلون: هل أصيب هشام سليم بمرض السرطان حقا؟

البداية بتصريح من الفنان هشام سليم يتحدث فيه عن حالته الصحية في تسجيل صوتى لبرنامج "et بالعربى" أوضح فيه أن صحته جيدة قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد فى السخنة"، دون تصريح واضح بإصابته بالمرض.

وسرعان ما وجه عدد من نجوم الفن رسائل الدعم للفنان هشام سليم، أبرزهم النجمة شريهان التي حرصت على توجه رسالة إلى رفيق سنوات من الكفاح، وكتبت شريهان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامى الطيبة الجميلة"، وأرفقت التويتة بقلب أبيض.

وسط كل ذلك نشرت عدة تقاير صحفية أن هشام سليم بحالة جيدة ويتواجد مع أسرته بالعين السخنة، نافيا كل ما أثير من أخبار، وأن سبب تلك الشائعة اختفاؤه عن المشاركة فى أي أعمال فنية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبنا حاولنا التواصل مع النجم هشام سليم للاطمئنان عليه، وطمئنة جمهوره فى كل مكان، إلا أنه ما زال حتى كتابة تلك السطور يغلق هاتفه، مما صعب من مهمة الوصول إليه وحسم الأمر نهائيا.