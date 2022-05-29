شكرا لقرائتكم خبر عن "بحر الرمال" يجمع السيناريست محمد حفظى والمخرج أبو بكر شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السيناريست محمد حفظى والمخرج أبو بكر شوقى، التحضير لأحدث أعمالهما الفنية "بحر الرمال" وهو فيلم روائى طويل من المقرر أن أن يعرض فى عام 2023، ومشاركته فى العديد من المهرجانات والمحافل الدولية.

وكان أبو بكر شوقى تعاون مع محمد حفظى منتجًا فى فيلم يوم الدين، الذى دارت أحداثه حول بشاى، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش فى مستعمرة لم يغادرها يوماً وبعد وفاة زوجته، يقرر بشاى أن ينطلق فى رحلة فى قلب مصر بحثاً عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبى النوبى اليتيم الذى يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.

العرض العالمى الأول للفيلم كان قد أقيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، بحضور مخرجه أبو بكر شوقى والمنتجة دينا إمام، إذ نافس على جائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا شاليه "Francois Chalais".