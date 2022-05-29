شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى للمتحاملين على صلاح: ما اتولدش فى بقه معلقة دهب وصنع نفسه من الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد هنيدى رسالة، لمن يقلل من قدر النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعد هزيمة نادى ليفربول نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وكتب هنيدى قائلا: "عارف لما بتبقى بتلعب بلاعب فى البلاى ستشين وفجأة تلاقيك بتنافسه أو اللاعب بعد ما اعتزل بيحلل أداءك فى التلفزيون وبيوصفك بالأفضل فى منطقتك فى العالم".

وتابع هنيدى: "عشان كدة بقى عايز أقول حاجة، بقالى فترة بشوف "بعض" الشباب اللى بيحاول يسخر أو يقلل من صلاح، يمكن يكونوا مابيحبوش صلاح أو بيشجعوا فرق منافسة، من حقك ماتحبش صلاح وحقك تحب فريق منافس وتشجعه، بس الفكرة ليه تقلل أو تكره واحد قدر يعمل اللى ملايين كانوا بيشوفوه مستحيل".

وأضاف هنيدى: "صلاح اللى كان بيسافر بالقطار كل يوم وينام فى النادى على الأرض وبدون واسطة قدر يصنع نفسه من الصفر، لغاية لما وصل أنه بقى ينافس على الأفضل فى العالم، صلاح زينا وشبهنا، ماتولدش فى بقه معلقة دهب، وقدر يكون مثال لأى واحد بيتعب وشايف أن حلمه وهدفه مستحيل يتحقق".

واستكمل هنيدى: "صلاح مثال لأى شخص مجتهد وبيمر بظروف صعبة وحياة صعبة، مثال إنك تقدر مش بس تكون الأفضل فى بلدك تكون الأفضل فى العالم، الفكرة مش فى الشخص الفكرة فى الفكرة نفسها، أن يكون عندنا شخص وأشخاص طبعا فى مجالات كتير تانية زيه، قدروا يحققوا اللى انت واحنا كنا شايفينه مستحيل، فالحب والتقدير لصلاح مش حب لشخص، حب لفكرة ونجاح، وهاردلك لصلاح".