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وسط البلد ومسار إجبارى و"إتش أو إتش" يتألقون فى سهرة غنائية بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أشعلت فرق مسار إجباري ووسط البلد و"إتش أو إتش" أجواء القاهرة الجديدة بسهرة غنائية مطولة استمرت 4 ساعات متواصلة، حملت لافتة كاملة العدد من حيث الإقبال الجماهيري.

واستهل ثلاثي فرقة "إتش أو إتش" هاني عادل والدقاق وفعاليات السهرة بوصلة غنائية لمدة ساعة قدمت خلالها الفرقة أشهر أغانيها، منها "اتنين صباحا" و"البحر ممدود" مع العرض الحى الأول لأجدد أعمالها "البعد والمسافات" المقرر ظهورها للنور قريبا، مع تقديمها توزيع جديد لأغنية وسط البلد الشهيرة "قربيلي".

واستلمت فرقة وسط البلد راية الحفل بتقديم مزيج غنائي حماسي من أقدم وأبرز أغنياتها، مثل" انتيكا" و"شمس النهار" في أجدد إطلالتها الجماهيرية بعد غياب تزامنا مع قرب احتفالها بعيد ميلادها الخامس والعشرين.

وشهد الحفل مفاجأة خاصة من نوعها بمشاركة الفنان أبو في تقديم عرض غنائي خاص به قدم خلاله العرض اللايف لأغنيته الجديدة المقرر ظهورها للنور مطلع موسم الصيف، ليترك ساحة المسرح من بعدها لفرقة مسار إجباري لتضع مسك الختام على فعاليات المهرجان.

وخطفت مسار إجباري قلوب الجمهور بأجدد أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات" مع توليفة مميزة من أشهر أغانيها، مثل "بقيت حاوي" و"شيروفوبيا" و"اقرا الخبر" و"مطلوب حبيب"، في آخر حفلاتها في مصر قبل انطلاقها في جولة حفلاتها الأوروبية مطلع يونيو تمر خلالها بين برلين وباريس وبروكسل.

وقررت الفرق الثلاث تقديم كبرى مفاجآتها للجمهور في ختام حفل الافتتاح عبر تقديم عرض موسيقي جماعي بأغنية "آه يا لالاللي" بمشاركة أعضاء وسط البلد ومسار إحباري و"اتش او اتش"، في عرض هو الأول من نوعه.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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