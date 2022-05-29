خناقة أحمد العوضي ومحمد رمضان.. غيرة فنّية وقفلوا السكة في وش بعض .. تفاصيل صادمة!

كتب امير فتحي في الأحد 29 مايو 2022 02:51 صباحاً - اشتعل الخلاف بين النجمين المصريين محمد رمضان وأحمد العوضي، لكنه أشبه بالنار تحت الرماد بسبب فيلمي “البلدوزر” و “نمبر وان“

حيث بدأ الخلاف عندما نشر العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستجرام» وهو يمارس تدريبات قتالية من أجل الاستعداد لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “البلدوزر”.

وبعد أيام نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وراح يروّج لفيلمه الجديد قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر .. سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري”. وظهر رمضان في الفيديو وهو يمارس تدريبات عنيفة.

مكالمة هاتفية أشعلت الأزمة بين النجمين

وبحسب رواية أحد الصحفيين نقلًا عن مصدر مقرب، فأنه جرى إتصال هاتفي بين النجمين في محاولة من كلاهما لأقناع الآخر بتأجيل موعد طرح فيلمه الجديد، والذي يعتمد على نفس نوعية الفنون القتالية MMA، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل وأغلق كل منهما المكالمة في وجه الآخر، وجاري الآن التفاوض بين شركتي الإنتاج المسؤولتان عن طرح الفليمين في دور العرض السينمائية، وذلك للإتفاق على مواعيد مناسبة للطرح ترضي جميع الأطراف.

الجمهور يراهن على من يكسب منافسة تقديم رياضة الـ MMA القتالية فى فيلمه الجديد ؟

وبمجرد إعلان محمد رمضان عن مشروعه الجديد، بدأ الجمهور في عقد المقارنات بينه وبين أحمد العوضي، خاصة أن الأخير هو من أعلن أولًا عن تحضيره لفيلم جديد عن رياضة الـ MMA بعنوان البلدوزر، قصة وإخراج طارق العريان، كأول فيلم مصري وعربي عن الـ MMA، وسيستعين العوضي بنجوم عالميين للمشاركة في العمل، فيما علم خبر أبيض أن الخلافات اشتعلت بين الطرفين بسبب تشابه فكرة فيلم كل منهما.

ووجه روّاد السوشيال ميديا عددًا من الاتهامات لرمضان بأنه في هذا المشروع سيقلد أحمد العوضي، خاصة أن الأخير معروف، منذ دخوله الوسط الفني، بحبه وممارسته للملاكمة، وبالتالي فهناك سؤال يطرح نفسه وهو .. من منهما سيكسب الرهان في تجسيد شخصية بطل MMA؟.

وMMA هي اختصار لـ Mixed martial arts أو فنون القتال المختلطة، وهي رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة.

ويعد فيلم “البلدوزر” أول فيلم مصري وعربي يدور حول رياضة الـ MMA وهو من تأليف وإخراج طارق العريان.

يُشار أن فيلم نمبر وان لمحمد رمضان سيتم تصويره داخل مصر وأمريكا، حيث يخضع رمضان في الفترة الحالية لتدريبات قاسية حتى يحصل على شكل الجسم المناسب للشخصية، والفيلم من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج يوسف الطاهر.

ويعود محمد رمضان إلى السينما بفيلم “نمبر وان” بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أفلامه “الكنز” الذى عرض على جزئين الأول عام 2017 والثانى 2019، وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، الفيلم من تأليف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، وإخراج شريف عرفة.

وتغيب أحمد العوضي عن موسم رمضان 2022، فيما قدم محمد رمضان “مسلسل المشوار“، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى – جوهر”.

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