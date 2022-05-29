فيلم “مثلث الحزن” يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن مهرجان كان السينمائي اليوم السبت فوز فيلم (تريانجيل أوف سادنس) “مثلث الحزن” للمخرج السويدي روبن أوستلوند بجائزة السعفة الذهبية، وهي أعلى جائزة يمنحها المهرجان.

قال أوستلوند “عندما بدأنا في إنتاج هذا الفيلم، كان لدينا على ما أعتقد هدف واحد هو أن نحاول حقا صنع فيلم مثير للجمهور وتقديم محتوى مثير للتفكير”.

وأضاف “أردنا الترفيه عنهم، أردناهم أن يسألوا أنفسهم أسئلة، أردناهم أن يخرجوا بعد العرض ويكون لديهم شيء يتحدثون عنه”.

كما أعلن المهرجان فوز فيلمي (كلوز) “قريب” للمخرج لوكاس دونت و(ستارز آت نون) “نجوم في الظهيرة” للمخرجة كلير دوني بجائزة لجنة التحكيم.

وعاد المهرجان في دورته الخامسة والسعبين إلى جدول أعماله التقليدي بعد اضطرابات جائحة كورونا على مدى عامين.

أفضل ممثل

وفاز الكوري الجنوبي سونغ كانغ هو (55 عاما) بجائزة أفضل ممثلعن دوره في فيلم “بروكر” للمخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا.

وأدى سونغ كانغ هو في فيلم كوري-إيدا دور رجل مثقل بالديون يكتشف طفلا متروكا، ويتطوع للبحث عن عائلة جديدة له في مقابل المال.

ويساعده في الفيلم رجل آخر على إتمام “الصفقة” مع الأم الشابة التي تبقى دوافعها غامضة.

وتتحول عملية بيع الطفل إلى رحلة بين بوسان وسيول داخل حافلة متداعية.

و كان سونغ كانغ هو نجم فيلم “باراسايت” لمواطنه بونغ جون هو الذي فاز بالسعفة الذهبية عام 2019 وأيضا بجائزة أوسكار.

وقال الممثل الكوري الجنوبي خلال تسلمه جائزته “أنا سعيد جدا لعائلتي كلها”.

وصوّر سونغ كانغ هو خلال مسيرة ممتدة منذ ربع قرن مع مخرجين كوريين جنوبيين كثيرين بينهم بارك شان-ووك وبونغ جون هو.