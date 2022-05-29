شكرا لقرائتكم خبر عن "close" و"stars at noon" يتقاسمان الجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت الجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائى الدولى، وسلمها النجم الإسبانى خافيير باردم، لفيلمى close للمخرج لوكاس دونت، وفيلم stars at noon للمخرج لكلير دينيس، منافصة بينهما، وذلك فى حفل ختام الدورة 75 من المهرجان.

CLOSE هو فيلم درامي بلجيكي لعام 2022 من إخراج لوكاس دونت من سيناريو من إخراج دونت وأنجيلو تيجسينس، بطولة الفيلم إيميلي ديكيني وليا دروكر ومن المقرر أن يوزعها لوميير.

وتدور أحداث الفيلم حول انهاء الصداقة الوطيدة بين صبيين يبلغان من العمر ثلاثة عشر عامًا فجاة وهما ليو وريمي، ويكافح ليو لفهم ما حدث، ويقترب من صوفي ، والدة ريمي، والفيلم حالة دراما عن الصداقة والمسؤولية.

stars at noon هو فيلم إثارة رومانسي قادم من إخراج كلير دينيس، الفيلم مبني على كتاب يحمل نفس الاسم للكاتب دينيس جونسون، الفيلم من بطولة مارغريت كوالي، جو ألوين وداني راميريز.

ويختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ 75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقى جوائز المهرجان، ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع فى المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسى ميشيل هازنافيسيوس، والذى سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».