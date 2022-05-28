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منى زكي تتألق في مهرجان كان.. إطلالة تجتاح السوشيل ميديا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت النجمة منى زكي الأنظار خلال الساعات الماضية وذلك بعد تألّقها بإطلالة على السجادة الحمراء في مهرجان كانّ، إذ ارتدت فستاناً أسود مكشوف الظهر حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.

وكشفت إطلالتها عن اعتمادها وشماً جديداً للمرّة الأولى في نهاية ظهرها، ما لفت انتباه الجمهور وباتوا يتداولون صورها عبر التواصل الاجتماعي.

ويُعرض لزكي حالياً في دور السينما فيلم “العنكبوت”، ويشاركها البطولة كل من أحمد السقا، محمد ممدوح، ظافر العابدين، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.

ويجتمع السقا بمنى زكي خلال هذا العمل مجدداً بعد 6 سنوات من فيلمهما الأخير “من 30 سنة” الذي عُرض العام 2016، وحقق نسب عالية من الإيرادات، إذ تخطى حاجز الـ23 مليون جنيه وقت عرضه.

فيلم “من 30 سنة” من كتابة أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي وأحمد السقا، شريف منير، نور، ميرفت أمين وكوكبة أخرى من النجوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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