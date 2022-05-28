منى واصف في ظهور جديد.. “لما تطل الراقية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مقطع فيديو حديث للفنانة القديرة منى واصف ظهرت فيه بإطلالة متجدّدة بعد غياب لمدّة، وعلّق ناشر الفيديو على موقع “تويتر” قائلًا: “لما تطل منى واصف الراقية”.

ومن المعروف أنّ واصف تحرص على اتباع نظام غذائيّ صحيّ، وتمارس السباحة بشكل منتظم منذ أكثر من 30 عاماً.

من جهة أخرى، صرّحت واصف منذ أيام خلال حديث لها لبرنامج “كافية شو”، الذي يُبث على “راديو مونت كارلو”، بأنّها ستكون حاضرة في فيلم “الهيبة”، الذي يتمّ تصويره في إسطنبول، وأنها في انتظار عودة فريق العمل إلى لبنان لتقوم بتصوير مشاهدها لشخصيّة “أم جبل”.

وقالت إنّها بسبب انشغالها بتصوير الفيلم لن تشارك في أيّ عمل دراميّ على الشاشة الصغيرة، لأنّها تريد أن تركّز فقط على الفيلم قائلة: “لا أستطيع العمل في أيّ مشروع تلفزيونيّ وأنا أصوّر الفيلم، عندما يُعرض الفيلم يكون الجمهور قد اشتاق لنا”.