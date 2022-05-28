شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "خمس جولات" يعودون من المجر بعد تصوير المشاهد الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أبطال فيلم "خمس جولات" بطولة الفنانين الشباب آدم الشرقاوى ونور خالد البنوى وداليا شوقى، من دولة المجر، بعد تصوير المشاهد الخارجية هناك، والتي أستغرقت ما يقرب من أسبوع، وهو الفيلم الذى يتناول عدة مواضيع أبرزها لعبة الـMMA، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف.

ومن المقرر أن تستكمل أسرة الفيلم تصوير باقى مشاهد الفيلم في القاهرة بدءًا من الأسبوع الجارى، حيث صور فريق العمل ما يقرب 3 أسابيع من الفيلم، الذى يعد أولى البطولات السينمائية لمجموعة من الفنانين الشباب.

الفيلم يضم عددًا من الفنانين الذين يعدون ضيوف شرف أبرزهم الفنان ماجد المصرى، كما يشارك مطرب الراب آر سينك في أحداث الفيلم.

يشار إلى نور خالد النبوى شارك في موسم رمضان الماضى بمسلسل راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، وأنوشكا، وإسلام جمال، عدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، كما قدم الفنان الشاب آدم الشرقاوى العام قبل الماضى مسلسل "لعبة نويتن" مع الفنان منى زكى، تأليف وإخراج تامر محسن.