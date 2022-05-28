شكرا لقرائتكم خبر عن "فيلم Eo" يفوز بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى الدولى لفيلم Eo - للمخرج جيرزي سكوليموفسكي، فى حفل ختام الدورة الـ75 من المهرجان.

ومن الطريف أن المخرج جيرزي سكوليموفسكي، بدأ كلمته عقب استلامه الجائزة بتوجيه الشكر إلى حماره بطل الفيلم، إذ إنه استعان بحمار للعب دور البطولة فى الفيلم.

تدور قصة الفيلم حول حمارًا يُصادف في رحلاته أشخاصًا جيدين وسيئين، ويُعاني من الفرح والألم، وسنستكشف رؤية أوروبا الحديثة من خلال عينيه.

الفيلم البولندي EO عرض الفيلم ضمن فعاليات ثانى أيام مهرجان كان السينمائى الدولى، ونافس ضمن مسابقة السعفة الذهبية.

ويختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقى جوائز المهرجان، ويتنافس عدد من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع فى المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسى ميشيل هازنافيسيوس، والذى سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».