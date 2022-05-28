شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم triangle of sadness يفوز بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم triangle of sadness للمخرج روبن اوستلوند بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائى الدولى، فى حفل ختام دورته الـ75.

فيلم Triangle of Sadness إنتاج دولى مشترك عام 2022، تأليف وإخراج روبن أوستلوند وبطولة هاريس ديكينسون وتشارلبى دين وودى هارلسون، وتوقف إنتاج الفيلم مرتين فى عام 2020 بسبب جائحة COVID-19، دخل الفيلم فى مهرجان كان السينمائى عام 2022، حيث تلقى ترحيباً لمدة ثمانى دقائق وفاز بالسعفة الذهبية.

وتدور أحداث الفيلم حول عارضتين وعاملة نظافة تقطعت بهما السبل في جزيرة نائية مع مجموعة من المليارديرات.

ويختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقى جوائز المهرجان، ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع فى المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسى ميشيل هازنافيسيوس، والذى سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».