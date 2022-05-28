شكرا لقرائتكم خبر عن "سونج كانج" أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائى عن فيلم broker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الممثل الكوري الجنوبى "سونج كانج" بجائزة أفضل ممثل، من مهرجان كان السينمائى الدولى عن فيلم broker للمخرج KORE-EDA Hirokazu، فى حفل ختام المهرجان.

تدور القصة حول رجل سمسار يدير مساحة مجهولة تدعى "صناديق الأطفال"وهي مساحة يمكن للوالدين فيها التخلي عن أطفالهم حديثي الولادة الذين لا يستطيعون رعايتهم، فيخوض رحلة غير متوقعة مع أم طفل لا يعرف سبب تركها لطفلها للعثور على آباء جدد له وتتبعهم محققة لكشف صفقتهم.

ويختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقى جوائز المهرجان، ويتنافس عدد من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع فى المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسى ميشيل هازنافيسيوس، والذى سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».