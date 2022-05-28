شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تخوض أولى تجاربها المسرحية مع على ربيع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة دنيا سمير غانم تجربة مسرحية جديدة لأول مرة الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يشاركها البطولة نجم مسرح مصر على ربيع وعدد من الفنانين، حيث تفاوضت الشركة المنتجة معها على التفاصيل، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل الأيام المقبلة، والمسرحية من إخراج أوتاكا.

ويجرى المسئولون على العرض المسرحى عدة مفاوضات لاختيار المسرح الذى ستعرض عليه المسرحية، كما يتم ترشيح الممثلين المقرر مشاركتهم في العمل المسرحى، كما من المقرر عرض المسرحية في إحدى الدول العربية عقب عرضها في مصر.





وفى سياق آخر، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلم "تسليم أهالى" الذى يشارك فى بطولته الفنانين بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى، وهو العمل الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها فى عالم السينما بعد آخر أعمالها "لف ودوران" أمام النجم أحمد حلمى.

كما تنتظر النجمة دنيا سمير غانم عرض مسلسل "عالم موازى" الذى كان من المقرر عرضه رمضان الماضى، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، وعمرو وهبة، وعدد من الفنانين، إخراج هشام جمال.



