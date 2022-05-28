شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "Tori and Lokita" يفوز بجائزة الذكرى السنوية الـ75 لمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان كان السينمائى الدولى، جائزة الذكرى السنوية الـ75 إلى فيلم Tori and Lokita "توري ولوكيتا" للمخرج جان بيير ولوك داردين، خلال حفل توزيع جوائز ختام المهرجان.

يحكي الفيلم قصة فتى وفتاة مراهقة يسافرون بمفردهم من أفريقيا ليستقران في بلجيكا، فيقضون صداقتهم التي لا تقهر في مواجهة الظروف القاسية.

ويختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ 75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقى جوائز المهرجان، ويتنافس عدد من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع فى المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسى ميشيل هازنافيسيوس، والذى سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».