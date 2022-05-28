ياسمين صبرى بالبرنيطة فى أحدث ظهور لها على شواطئ المحيط الهندى "صور"

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة من رحلتها التي تقضيها على شواطئ المحيط الهندي، حيث نشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وهي ترتدي البرنيطية وتتناول الإفطار.

ياسمين صبرى



ياسمين صبري فى احدث ظهور

وسبق ونشر الحساب الرسمى لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، منذ عدة ايام، صورًا من حفل العشاء الحصرى الذى استضافه المهرجان، للاحتفال بدور المرأة فى السينما، بحضور نخبة من الفاعلين فى صناعة الأفلام، على ضوء المشاركة فى مهرجان كان السينمائى.

وعلق الحساب الرسمى للمهرجان على موقع "إنستجرام"، "لقطات من حفل العشاء الحصري، الذى استضافه مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولي، بمناسبة الاحتفاء بدور المرأة فى السينما، بحضور نخبة من الفاعلين فى صناعة الأفلام، على ضوء المشاركة فى مهرجان كان السينمائى".

وجاء ضمن المشاركين في حفل العشاء، الفنانة ياسمين صبرى، والفنانة الشابة تارا عماد، إضافة إلى مشاركة عارضية الأزياء والنجمة العالمية ناعومى كامبل، والفنانة العالمية ناعومى هاريس، والممثلة الإسبانية روزى دى بالما، والممثلة الفرنسية كاميل رازات، وعارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو، والممثلة السعودية عهد كامل، والفنانة كيت جراهام، والممثلة السعودية ميلا الزهرانى، والممثل أليكس بيتفير وغيرهم.