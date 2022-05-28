شكرا لقرائتكم خبر عن "ولد من الجنة" للمخرج المصرى طارق صالح يفوز بجائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فيلم "ولد من الجنة" للمخرج السويدى ذو الأصول المصرية طارق صالح، بجائزة أفضل سيناريو خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائى فى نسخته الـ75 .

يتناول الفيلم قصة آدم وهو نجل صائد سمك، يحصل على منحة للدراسة فى جامعة الأزهر وتتطور الأحداث بعدها، والفيلم من بطولة محمد بكرى ومهدى دهبى وعمرو مسعد يوسف وتوفيق برهوم، وفارس فارس، ويونس البايرك.

ويختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ 75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقى جوائز المهرجان . ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع فى المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسى ميشيل هازنافيسيوس، والذى سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».