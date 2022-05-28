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البرومو الرسمى لمسلسل "الثمانية" أولى تجارب تركى آل الشيخ الكتابية

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القاهرة - سامية سيد - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية البرومو الدعائى لمسلسل "الثمانية" الذى يعد أولى تجاربه الكتابية في الدراما التليفزيونية، وهو من بطولة النجوم آسر ياسين وخالد الصاوى وريم مصطفى وغادة عادل، محمد ممدوح تايسون، محمد علاء وأخرون، إخراج أحمد مدحت.

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البرومو أوضح حالة من الإبهار في التصوير، فضلاً عن مشاهد الأكشن المميزة، حيث ظهر خالد الصاوى وآسر ياسين في مشهد داخل حفل يتلقان صدمة كبيرة بعد مقتل عازفة البيانو أثناء الحفل، وغيرها من المشاهد التي توضح المزيد من الإثارة.

ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، كما سيعرض على شاشات التلفاز في نفس الوقت، ومن المقرر أن يتم الكشف عن موعد عرضه رسميًا خلال الأيام المقبلة، كما طرحت الجهة المنتجة البوستر الدعائى لمسلسل "الثمانية" والذى يعد أول مسلسل من تأليف المستشار تركى آل الشيخ وبطولة آسر ياسين وخالد الصاوى ومحمد علاء وريم مصطفى ومحمود البزاوى وحنان سليمان وفى ظهور خاص للنجوم محمد ممدوح وغادة عادل والعديد من النجوم العرب والأجانب.

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مسلسل "الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وإشراف عام على الإنتاج حماده إسماعيل، ومن إنتاج شركة رزام وهو أول إنتاج للشركة التى حرصت على جودة المحتوى، فقامت بالاستعانة بفنيين أجانب على أعلى مستوى فى التصوير والصوت والخدع البصرية والموسيقى التصويرية وتصميم البوستر الدعائى والبرومو التشويقي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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