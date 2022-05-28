شكرا لقرائتكم خبر عن "War Pony" يفوز بجائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الأمريكي "War Pony" للمخرجين جينا جميل ورايلي كيو، بجائزة الكاميرا الذهبية خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ75.

نافس الفيلم ضمن مسابقة "نظرة ما"، القسم الموازي للمسابقة الرسمية، ويتبع الفيلم الحياة المتشابكة لاثنين من صبيان لاكوتا الشباب الذين يعيشون في محمية باين ريدج الهندية.

يختتم مهرجان كان السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقي جوائز المهرجان . ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع في المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسي ميشيل هازنافيسيوس، والذي سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist»