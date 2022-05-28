شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الإيرانية زهراء أمير الإبراهيمى أفضل ممثلة فى مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الممثلة الإيرانية زهراء أمير الإبراهيمي، بجائزة أفضل ممثلة، خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائى فى نسخته الـ75، عن دورها فى فيلم "Holy Spider" للمخرح على عباسي.

ويستند الفيلم على قصة حقيقية حول مقتل عدد من النساء فى مدينة مشهد الإيرانية على يد القاتل الشهير"سعيد هنائي" بالسبعينيات، الذى يعتبر أن هدفه كان تطهير المدينة من عاهرات الشوارع الفاسدات الفاسقات.

يختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ 75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقى جوائز المهرجان . ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع فى المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسى ميشيل هازنافيسيوس، والذى سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».