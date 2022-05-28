شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وأطفاله يدعمون صلاح على طريقتهم الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم آسر ياسين، على تقديم الدعم للدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في مباراته التي تنطلق الآن أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نشر صورة تجمعه مع أبنائه وهما يستعرضان عضلاتهم عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب "متحمسين للماتش، مو صلاح".



آسر ياسين واطفاله

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

ونجح ريال مدريد فى تخطى مانشستر سيتي من نصف النهائي، بنتيجة 6 - 5 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فبعد أن خسر الملكى ذهابا بنتيجة 4 - 3، عاد فى لقاء الإياب ليحقق ريمونتادا جديدة بالفوز بنتيجة 3 - 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، بينما تأهل ليفربول بعدما فاز ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

وواجه ريال مدريد نظيره ليفربول فى 8 مباريات رسمية، فاز الفريق الملكي في 4 مقابل انتصار الفريق الإنجليزي فى 3 بالإضافة لتعادل وحيد، علماً بأن جميع المباريات كانت في المسابقات الأوروبية.