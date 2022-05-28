شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يمنح "The Water Murmurs" أفضل فيلم قصير فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم القصير "The Water Murmurs" للمخرجة الصينية جيانينج تشن، بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير، خلال حفل ختام مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ75 وهى المسابقة التى يترأس لجنة تحكيمها المخرج المصرى يسرى نصر الله.

تدور أحداث الفيلم عندما يضرب كويكب الأرض ما يؤدى إلى ثوران بركاني تحت الماء، يبدأ سكان بلدة صغيرة على ضفاف النهر في الفرار إلى الداخل. قبل أن تغادر، قررت "نيان" أن تودع صديقة طفولتها، فتبدأ ذكرياتها عن المدينة في أن تصبح أكثر وضوحًا في ذهنها في هذه الرحلة.

يختتم مهرجان كان السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقي جوائز المهرجان . ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع في المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسي ميشيل هازنافيسيوس، والذي سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».