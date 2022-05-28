شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز في الفيلم المنتظر "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لعرض الفيلم المنتظر "كيرة والجن" الذى يقدم بطولته كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من إخراج مروان حامد، حيث من المقرر طرحه في دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذى تقارب ميزانيته 100 مليون جنيه، وتستعد شركة سينرجى فيلمز لطرح البوستر الدعائى للعمل خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المقرر أن تطرح البرومو الرسمى عقب المباريات المهمة المقبلة.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم انتاج سينرجى فيلمز.