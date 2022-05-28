اليكم تشكيلة ريال مدريد أمام ليفربول

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، مساء اليوم السبت، على ملعب دو فرانس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر أنشيلوتي الاعتماد على طريقة 4-4-2، من خلال البدء بفيدي فالفيردي كلاعب رابع في وسط الملعب، إلى جوار الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

ويقود هجوم الميرنجي، الثنائي المعتاد منذ بداية الموسم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كورتوا – ميندي – ألابا – ميليتاو – كارفاخال – كاسيميرو – كروس – مودريتش – فالفيردي – فينيسيوس – بنزيما.

ويجلس على مقاعد البدلاء: لونين – ناتشو – هازارد – أسينسيو – مارسيلو – فاسكيز – بيل – سيبايوس – رودريجو – إيسكو – ماريانو – كامافينجا