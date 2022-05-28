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اليكم تشكيلة ريال مدريد أمام ليفربول

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كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ، مساء اليوم السبت، على ملعب دو فرانس، في نهائي .

وقرر أنشيلوتي الاعتماد على طريقة 4-4-2، من خلال البدء بفيدي فالفيردي كلاعب رابع في وسط الملعب، إلى جوار الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

ويقود هجوم الميرنجي، الثنائي المعتاد منذ بداية الموسم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل كالتالي:

كورتوا – ميندي – ألابا – ميليتاو – كارفاخال – كاسيميرو – كروس – مودريتش – فالفيردي – فينيسيوس – بنزيما.

ويجلس على مقاعد البدلاء: لونين – ناتشو – هازارد – أسينسيو – مارسيلو – فاسكيز – بيل – سيبايوس – رودريجو – إيسكو – ماريانو – كامافينجا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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