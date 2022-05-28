هدى حسين تروج لـ”ست الحسن”.. باطنها كله سم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روجت الفنانة هدى حسين، لمسلسلها الجديد ” ست الحسن” المقرر عرضه قريباً، على منصة شاهد vip

حيث نشرت هدى حسين برومو قصيراً خاصاً بالعمل، عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام”، معلقة عليه بالقول: “ست الحسن زهره براها حلو …بس باطنها كله سم”.

العمل ينتمي لنوعية أعمال التشويق التي تحكي قصصاً عن الجريمة، كما يناقش عدداً كبيراً من القضايا الاجتماعية،وتم تصوير كامل حلقاته بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وبجانب هدى حسين يضم العمل عدداً من النجوم منهم عبد المحسن النمر،أحمد الجسمي، سحر حسين وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمد شمس ومن إخراج باسم شعبو.

تشارك الفنانة هدى حسين في مسرحية ” الطابق الثاني”، التي تدور أحداثها في إطار من الرعب الممزوج بالكوميديا، ويشارك في بطولتها كل من هدى حسين ،الفنان عبدالعزيز المسلم، ومرام البلوشي، وعبدالله المسلم، وعبدالله الحمادي، شيماء قمبر وهي من تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الفنانة هدى حسين هذا النوع من المسرحيات، خاصة وأنها اعتادت على التواجد لفترة طويلة على مسرح الأطفال.

كما تواجدت الفنانة هدى حسين في الموسم الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل ” من شارع الهرم إلى” ، حيث قدمت من خلاله شخصية “عبلة” وهي طبيبة نسائية بارعة، والدة متحكّمة، وفي نفس الوقت جدة عطوف، وحاكمة تضع قوانين مملكتها الخاصة في العمل والمنزل وتطالب الجميع بالتنفيذ.

العمل من بطولة هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبد الله، مرام، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، ناصر الدوسري وبمشاركة الممثلة السورية روعة السعدي وآخرين… كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.