كارول سماحة متشوّقة.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن حماسها لمشاركة الجمهور بصورة التصميم الخاص بأغنيتها الجديدة والمرتقب إصدارها خلال الأيام المقبلة.

وتعود كارول سماحة في أغنيتها المصرية الجديدة للتعاون مع الملحن محمد رحيم الذي تعاونت معه في أعمال كثيرة منها أغنية (سهرانين) التي حققت حالة خاصة جدًا، والأغنية المنتظرة من كلمات أحمد حسن راؤول.

وستطلّ كارول سماحة في كليب أغنيتها الجديدة بإطلالة مختلفة تمامًا عن أعمالها المصوّرة السابقة، إذ سيحمل الكليب جرعة زائدة من الحيويّة والإيجابية والفرح ليكون هذا العمل بمثابة مفاجأة لجمهورها في الوطن العربي بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها العالم منذ جائحة كورونا.

يذكر أن كارول سماحة تواصل في الفترة الحالية حصد نجاح أغنية “فوضى“، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “فوضى” هي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر.