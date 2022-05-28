طلاق دانا الحلبي بعد زواج دام أقل من سنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد زواج دام أقلّ من سنة، أعلنت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي انفصالها رسمياً عن زوجها مصوّر المشاهير المصري أيمن عباس.

وأكّدت دانا الحلبي في تصريحات صحفية أن الطلاق قد وقع، وصرّحت قائلة: “ما صار نصيب وانفصلنا”، رافضةً الدخول في التفاصيل المتعلّقة بالأمور الماديّة بعد الانفصال.

وكانت دانا قد تزوجت من المصور أيمن عباس بعيداً عن الإعلام أو أي حفل، في أغسطس 2021.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كانت دانا قد شاركت بالموسم الثاني من مسلسل ” ببساطة ” قبل عامين بينما أطلقت أغنية “بنت الحلبي” قبل مدة.