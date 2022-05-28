اكتشاف مدينة قديمة لحضارة “المايا” في موقع بناء بالمكسيك

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

اكتشف علماء آثار بقايا مدينة قديمة تعود لحضارة “المايا”، التي كانت تعج بالقصور والأهرامات والساحات، في موقع بناء كان سيصبح حديقة صناعية، بالقرب من مدينة ميريدا المكسيكية.

ولفت العلماء إلى أن الموقع المسمى “شيول” يتميز بطراز المايا في الهندسة المعمارية، وقال كارلوس بيرازا، أحد علماء الآثار الذين قادوا أعمال التنقيب في المدينة، التي يعتقد أنها كانت مأهولة في الفترة الممتدة بين عامي 600 و900 بعد الميلاد “نعتقد أن أكثر من أربعة آلاف شخص عاشوا هنا”.

The ruins of a Mayan site, called Xiol, are pictured after archaeologists have uncovered an ancient Mayan city filled with palaces, pyramids and plazas on a construction site of what will become an industrial park in Kanasin, near Merida, Mexico May 26, 2022. Picture taken May 26, 2022. REUTERS/Lorenzo Hernandez

وأضاف بيرازا “كان هناك أناس من طبقات اجتماعية مختلفة (…) عاشوا في هذه القصور العظيمة، بالإضافة إلى عامة الناس الذين عاشوا في مبان صغيرة”.

وعثر العلماء أيضا على مقابر لأشخاص بالغين وأطفال، بالإضافة إلى أدوات حجرية ومقتنيات أخرى، كما اكتشفت “آثار حياة بحرية” في المنطقة، مما يشير إلى أن السكان اعتمدوا ليس على الزراعة فقط، بل على الصيد أيضا.

ويقع الموقع المكتشف في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، وسيتم استكمال مشروع الحديقة الصناعية بجانبه.

وظهرت حضارة المايا في أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد وامتدت من جنوب شرق المكسيك إلى غرب هندوراس وسلفادور، شاملة بيليز وغواتيمالا. وبلغت أوجها بين القرنين السادس والتاسع قبل الميلاد ثم راحت تتداعى إلى أن زالت خلال الغزو الإسباني في القرن السادس عشر.