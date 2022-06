اكتشاف مدينة قديمة لحضارة “المايا” في موقع بناء بالمكسيك

اكتشف علماء آثار بقايا مدينة قديمة تعود لحضارة “المايا”، التي كانت تعج بالقصور والأهرامات والساحات، في موقع بناء كان سيصبح حديقة صناعية، بالقرب من مدينة ميريدا المكسيكية.

ولفت العلماء إلى أن الموقع المسمى “شيول” يتميز بطراز المايا في الهندسة المعمارية، وقال كارلوس بيرازا، أحد علماء الآثار الذين قادوا أعمال التنقيب في المدينة، التي يعتقد أنها كانت مأهولة في الفترة الممتدة بين عامي 600 و900 بعد الميلاد “نعتقد أن أكثر من أربعة آلاف شخص عاشوا هنا”.

The ruins of a Mayan site, called Xiol, are pictured after archaeologists have uncovered an ancient Mayan city filled with palaces, pyramids and plazas on a construction site of what will become an industrial park in Kanasin, near Merida, Mexico May 26, 2022. Picture taken May 26, 2022. REUTERS/Lorenzo Hernandez