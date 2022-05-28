سمير صبري : ” حذرت هذه الفنانة من تقديم تنازلات والمفاجأة كانت بعد أيام “

كتب امير فتحي في السبت 28 مايو 2022 03:50 مساءً - عرضت الإعلامية ” إيمان أبو طالب ” في برنامجها ( بالخط العريض ) في حلقة يوم أمس الجمعة مقاطع فيديو للفنان الراحل ” سمير صبري ” يتحدث فيها عن ذكرياته .

ومن بين مقاطع الفيديو جاء مقطع كشف سمير صبري من خلاله عن موقف جمعه مع إحدى الفنانات والتي لم يكشف عن إسمها قبل دخولها الفن .

حيث كانت هذه الفنانة تخشى من دخول مجال الفن بسبب ما استمعت له من البعض بأن عملها به سيتطلب تقديمها لتنازلات وهو الأمر الذي رفضه الفنان سمير صبري وحذرها منه .

فقال الفنان الراحل راويا تفاصيل هذا اللقاء : ” زمان أوي قبل ما تبقى نجمة كبيرة دلوقتي اليومين دول، أنا قاعد في محل وفجأة جت واحدة قعدت جنبي وقالتلي أستاذ سمير عايزة اخد رأيك في حاجة مهمة جدا تتعلق بيا .. أنا غاوية فن وعاوزة أمثل إنما خوفوني من الفن قالولي إن عشان أمثل لازم أعمل تنازلات ” .

ورد الفنان سمير صبري على ما قالته مؤكدا على أن هناك العديد من الفنانات مثل : أم كلثوم وفاتن حمامة وشادية وماجدة وسميرة أحمد وغيرهن واللاتي أصبحن عظماء في الفن بدون تقديم تنازلات ووصلوا إلى النجومية .

وأضاف : ” قالتلي متشكرة أوي يا أستاذ سمير، أنا مش عارفة اقولك إيه وعمري ما هنسى نصيحتك ليا ” .

وتابع الفنان الراحل أنه بعد أيام من هذا اللقاء تمت دعوته على إحدى الحفلات بمنزل صديق له وفوجئ بوجود هذه الفنانة ترقص على إحدى الطاولات مشيرا إلى أنها قدمت تلك التنازلات التي كان قد حذرها منها .