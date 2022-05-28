شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير فيلم Our Man From Jersey بعد الاشتباه فى وجود ذخيرة حية بالكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق انتابت طاقم عمل فيلم Our Man From Jersey الذى يقوم ببطولته مارك ويلبيرج وهال بيرى، اثناء تصوير العمل في لندن، حيث اصطدم أحد أفراد التصوير بوجود علبة تشبه علب الذخيرة الحية بعد مشاهد إطلاق نار، ما ذكر الجميع بكارثة مقتل حادث القتل بالخطأ العام الماضى من قبل الممثل إليك بالدوين.



مارك والبيرج وهال بيرى

وبالتالي لم يتردد القائمون على التصوير وفقًا لموقع ذا صن من الاتصال بالشرطة على الفور للحضور، وفحص تلك الذخائر الموجودة للوقوف على صحة وجود أي ذخيرة حية في موقع التصوير، ثم أوقفوا التصوير.



مارك وهالى بيرى

وكانت التقارير أشارت لأن شخصية مارك ويلبيرج فى فيلم Our Man From Jersey ستكون قريبة للغاية من ملامح شخصية جيمس بوند العميل السري للمخابرات البريطانية، والذى تعد سلسلة أفلامه واحدة من أهم السلاسل حول العالم في تاريخ السينما، كما أشار التقرير إلى أن مؤلف الفيلم هو واحد من أهم مؤلفى الأفلام في هوليود والذى اقترن اسمه برائعة "safe house".



كواليس الفيلم

كما سبق وكشف الممثل مارك والبيرج للمرة الأولى عن شعوره إزاء التطورات التي لحقت بجسده بعدما زاد بصورة كبيرة ليكون ملائم لتجسيد الشخصية الذى يلعبها ضمن فيلم Stu، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على المذيع الشهير جيمى فالون ببرنامجه، حيث عرض الأخير صور لمارك والبيرج وهو يبدو بزيادة كبيرة علق عليها مارك بقوله : "لقد كان الأمر ممتع في البداية أثناء تناول الطعام ثم يكون كل شيء صعب".