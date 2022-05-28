في أحدث ظهور لها بعد زواجها .. بوسي تقطع شهر العسل لهذا السبب

كتب امير فتحي في السبت 28 مايو 2022 02:43 مساءً - أحيت الفنانة ” بوسي ” يوم أمس الجمعة حفل زفاف ” أية العدل ” إبنة المؤلف والسيناريست ” مدحت العدل ” والذي أقيم بجانب متحف الحضارة المصرية بمنطقة مصر القديمة .

وذلك في الظهور الأول لها بعد احتفالها منذ أيام بزواجها من مصفف الشعر ” هشام ربيع ” حيث قطعت بوسي شهر العسل من أجل مشاركة مدحت العدل فرحته بزواج إبنته .

وشهد حفل زفاف إبنة المؤلف مدحت العدل حضور نخبة من نجوم الفن جاء من بينهم : يسرا، نيللي كريم، ياسر جلال، خالد النبوي، محمد رمضان، لميس الحديدي، بوسي شلبي، هالة سرحان، كارول سماحة، وليد توفيق وغيرهم .

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