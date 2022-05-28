كتب امير فتحي في السبت 28 مايو 2022 02:43 مساءً - أحيت الفنانة ” بوسي ” يوم أمس الجمعة حفل زفاف ” أية العدل ” إبنة المؤلف والسيناريست ” مدحت العدل ” والذي أقيم بجانب متحف الحضارة المصرية بمنطقة مصر القديمة .
وذلك في الظهور الأول لها بعد احتفالها منذ أيام بزواجها من مصفف الشعر ” هشام ربيع ” حيث قطعت بوسي شهر العسل من أجل مشاركة مدحت العدل فرحته بزواج إبنته .
وشهد حفل زفاف إبنة المؤلف مدحت العدل حضور نخبة من نجوم الفن جاء من بينهم : يسرا، نيللي كريم، ياسر جلال، خالد النبوي، محمد رمضان، لميس الحديدي، بوسي شلبي، هالة سرحان، كارول سماحة، وليد توفيق وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور لها بعد زواجها .. بوسي تقطع شهر العسل لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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