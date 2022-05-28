شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة الستينيات.. آن هاثاوى وجيسيكا شاستين فى كواليس Mothers’ Instinct والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الثنائى آن هاثاوى وجيسيكا شاستين خلال الصور الأولى من كواليس تجربتهما معًا في فيلم Mothers’ Instinct، وذلك باطلالة تعود إلى زمن الستينات من القرن الماضى، إذ ارتدي كلاهما فساتين مميزة، مع قصات شعرة بدا عليها العودة إلى الماضى، وفقًا لما ذكره تقرير wmagazine.



ان هاثاوى

وتأتى تلك التجربة فى عالم السينما بعدما كشفت الممثلة آن هاثاوي العديد من الأمور حول حياتها الخاصة خلال حوارها مؤخراً مع مجلة WSJ. Magazine، وأشارت إلى الفترة الصعبة التي قضتها أثناء فترة حملها بسبب مشاكل في الخصوبة والإنجاب، قائلة إنها فضلت عدم مشاركة متابعيها بلحظات حملها مضيفة : "دوماً ما كنت أنظر للأمر أنه مميز ويعتقد الكثيرون أنه سهل، ولكن حينما مررت بالتجربة فالأمر ليس سهلاً مطلقاً وبالتالي فضلت عدم مشاركة المتابعين بتلك اللحظات وكأني اضحك طوال الوقت".



ان هاثاوى فى صورة اخرى

كما كشفت الممثلة ان هاثاوى العديد من الأسرار حول كواليس دور سيدة الأعمال ريبيكا نيومان في مسلسلها الجديد WeCrashed، أثناء استضافتها ببرنامج The Late Show With Stephen، مؤكدة أن شخصيتها تأثرت كثيراً بالدور التي تجسده ضمن الأحداث قائلة : "الشخصية انعكست على حياتي الخاصة، فمثلاً أصبحت امارس اليوجا بصورة مستمرة".



جيسيكا شاستين

وأضافت هاثاوى : "لم يقتصر الأمر عند حدود اليوجا، ولكن امتد إلى ما هو أبعد، حيث صرت نباتية بكافة أكلاتي من وقت انغماسى مع الدور أكثر".